وزير الخارجية الفنلندي يؤكد أن بلاده تواصل محادثاتها مع تركيا بشأن عضوية الناتو

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن بلاده تواصل محادثاتها مع تركيا بهدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح هافيستو في مقابلة مع قناة "YLE" المحلية، الأربعاء، أن المحادثات الجارية مع تركيا تسير بشكل جيد.

وأضاف: "المحادثات تسير بإيجابية حتى الآن، لكن هناك جانب سياسي فيها، وتقدمها مرهون برؤى الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان".

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.