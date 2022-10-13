أردوغان يؤكد عزم بلاده على مواصلة تنفيذ اتفاق إسطنبول ونقل الأسمدة للبلدان الأقل نمواً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم مواصلة تنفيذ اتفاق إسطنبول ونقل الأسمدة للبلدان الأقل نموا عبر تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، قبيل بدء لقائه الثنائي المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الكازاخية أستانة.

وأضاف أردوغان: "إذا كانت الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا بشأن ممر الحبوب خلال هذه المرحلة ستزعج بعض الأوساط المعروفة، فإنها بالمقابل ستسر البلدان الأقل نموا، كما يمكننا أيضا العمل معا لتحديد أسماء تلك البلدان".

وأضاف: "علينا أن نعتني بالفقراء وخاصة البلدان الفقيرة في هذه المرحلة أكثر من الدول المتقدمة، وأعتقد أن القيام بذلك سيقلب الكثير من التوازنات في العالم".

وفي سياق منفصل اعتبر أردوغان أن افتتاح التوربين الأول في محطة "آق قويو" النووية (بولاية مرسين) العام المقبل، سيكون له صدى عالمي مميز.

وتابع: "إذا كان من الممكن اتخاذ خطوة فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية في ولاية سينوب شمال تركيا، فسيكون لهذا تأثير إيجابي أيضا".

وأردف: "محطة أق قويو ستلبي احتياجاتنا من الطاقة بنسبة 10 بالمئة، ومحطة سينوب الثانية ستلبي كذلك 10 بالمئة، وبالتالي سيكون لهاتين المحطتين صدىً مميز في العالم".

وأكد أن إطلاق رحلات "رو - رو" إلى الموانئ الروسية وخاصة ميناء نوفوروسيسك، إلى جانب رحلات "رو - باكس" سيحدث تأثيرا مضاعفا في التجارة الثنائية بين البلدين.

وأعرب أردوغان عن سعادته للقاء بوتين مجددا، حيث هنأ نظيره الروسي بعيد ميلاده السبعين وتمنى له عمرا مديدا.