ألطون: زيارة أمير قطر لتركيا ذات أهمية كبيرة وهناك تنسيق بين البلدين في عدة مجالات

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الرئيس أردوغان يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع قطر.

جاء ذلك في حديثه مع وكالة الأنباء القطرية، قبيل زيارة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إسطنبول.

وأضاف ألطون: "الرئيس التركي يشجع المؤسسات المحلية على عزيز وتكثيف التعاون مع قطر على كافة المستويات".

لافتاً إلى أن المناطق الحرة في قطر توفر بيئة تنافسية للمستثمرين، مؤكداً أن هناك مشاورات جارية بين البلدين للتعاون في هذا المجال.

وأوضح ألطون أن اللجنة الإستراتيجية المشتركة بين تركيا وقطر من شأنها المساهمة في تطوير العلاقات الثنائية، وبناء مسار مؤسساتي يضمن تحصين المنجزات السابقة.

وتحدث عن المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أن بلاده تنسق مع الدوحة للمساهمة في حل النزاعات الدولية والإقليمية.