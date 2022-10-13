الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تواصل جهودها لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف نزيف الدماء في الحرب الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال أعمال قمة مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا) بالعاصمة الكازاخية أستانة.

ورحب أردوغان بالكويت عضوا جديدا في المؤتمر، معرباً عن أمانيه أن تكون المشاورات خلال القمة خيرا من أجل تركيا والإنسانية جمعاء.

وأكد أن الهدف الأساسي لمبادرة "آسيا من جديد" التي أعلنتها أنقرة عام 2019، يتمثل في تعميق التعاون بين دول القارة في المنابر الثنائية والإقليمية، مبينا أن تركيا التي تعتبر أحد مؤسسي المؤتمر قدمت منذ البداية دعما قويا لتوسيعه.

وأوضح الرئيس التركي أن قمة أستانة اليوم ستدخل التاريخ بصفتها القمة التي ستعلن فيها مرحلة تحول المؤتمر إلى منظمة دولية.

ولفت إلى أن الإنسانية تمر بمرحلة تغيرت فيها موازين القوى وشهدت انقطاعات في سلاسل التوريد، وتواجه تحديات كبيرة في العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الأمن الغذائي ومن الطاقة إلى العلاقات الدولية.

وقال: "تضاف مشاكل جديدة مثل تغير المناخ ومعاداة الإسلام والأجانب إلى مشاكل مألوفة مثل الإرهاب والعنصرية والهجرة".

وشدد على أن مشاكل هيكلية النظام (العالمي) الحالي التي تهتم بمصالح دول لا يتجاوز عددها أصابع اليد الخمسة وتتجاهل الغالبية العظمى من سكان العالم، أصبحت ملموسة أكثر.

وتابع أن تركيا تلفت الانتباه إلى هذا الوضع منذ زمن طويل عبر مقولتها "العالم أكبر من خمسة" (إشارة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي).

وأكد الرئيس التركي أن تشكيل هيكلية الأمن العالمي ضرورة وفق فهم جديد أكثر عدلًا وإنصافًا وتمثيلًا.

وأكمل أردوغان: "يمكن تحقيق السلام عبر الدبلوماسية ولا كاسب في الحرب ولا خاسر من سلام عادل".

وزاد: "هدفنا مواصلة الزخم المكتسب رغم المصاعب لضمان وقف نزيف الدماء بأقرب وقت".

وبيّن أن تركيا تشجع ممرات النقل متعددة الوسائط وتدعم إحياء طريق الحرير الحديث الرابط بين آسيا وأوروبا.