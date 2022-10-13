جولة منطاد في كبادوكيا تجمع برلمانيين أتراكا ورومانيين

قام أعضاء في مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الرومانية بالمشاركة في جولة منطاد في منطقة كبادوكيا التاريخية الشهيرة وسط تركيا.

وحضر سفير رومانيا لدى أنقرة ستيفان تينكا، في الجولة مع وفد بلاده البرلماني الذي يزور تركيا.

وزار الوفد الضيف منطقة كبادوكيا تلبية لدعوة وجهها إليهم القنصل الفخري الروماني في ولايتي نوشهير وقيصري محمد دينلر.

وفي تصريحات للصحفيين أعرب السفير تينكا عن سعادته بوجوده مع البرلمانيين في منطقة كبادوكيا.

وأتيحت جولة المنطاد للوفد مشاهدة "مداخن الجنيات" من الجو، واستمرت 45 دقيقة،

وتشتهر كابادوكيا بالمناطيد الحرارية التي تعد أهم نشاط سياحي بها، ويأتي السياح إلى كابادوكيا خصيصا ليقوموا بتجربة ركوب تلك المناطيد والتحليق بها في السماء والنظر إلى الطبيعة الخلابة بالأسفل أو التقاط أجمل الصور التذكارية.