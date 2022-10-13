شركات صناعة الدفاع التركية تعرض منتجاتها في أهم المعارض التونسية

فتح معرض الطيران والدفاع الدولي، الذي شاركت فيه 50 دولة، بما في ذلك تركيا أبوابه، الأربعاء، في مدينة الحمامات التونسية .

وحضر حفل افتتاح المعرض الذي أقيم في مطار النفيضة الدولي بمدينة الحمامات سفير تركيا لدى تونس تشاغلار فهري شقيرالب والملحق العسكري حسين يلماز، وعدد من الوزراء التونسيين بينهم وزير الدفاع عماد مميش، والنقل ربيع المجيدي، ووزير العمل ومتحدث الحكومة نصر الدين النسيبي، بالإضافة إلى العديد من ممثلي البعثات الأجنبية والضيوف.

وبعد الافتتاح الرسمي، قامت القوات الجوية لعدد من الدول المشاركة عروضا جوية استعراضية.

وقال سفير تركيا في تونس شقيرالب: شاركت تركيا في المعرض على نطاق واسع، وتزيد أنقرة من قدراتها كل عام في مجال صناعة الدفاع.

وأوضح أن تونس من الدول المهمة التي تتعاون معها تركيا في مجال عدة وأن لديها علاقات تعاون مهمة في المعرض، كما تعرض شركات صناعة الدفاع التركية مثل TAI و Nurol Makina و BMC و Aselsan منتجاتها فيه.

ولفت إلى أن شركات الصناعات الدفاعية التركية تطور قدراتها باستمرار، مشيرا إلى أن تونس تعتبر من الشركاء المهمين لبلاده في هذا المجال.

وتابع:"هدفنا تقديم منتجات صناعة الدفاع التركية إلى العالم وتعريف حلفائنا بالدول الشقيقة والصديقة حول العالم وتمكينهم من الاستفادة من هذه المنتجات".

ويشكل المعرض فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطيران ونظم الملاحة الجوية ومنظومات الدفاع الجوي، والالتقاء بأهم ممثلي الشركات المصنعة للتعريف بقدراتها في ميدان صناعة الطيران

ويتيح المعرض لـ110 شركة من 50 دولة عرض منتجاتها في مجال صناعة الطيران والدفاع، ويستمر حتى 16 أكتوبر/ تشرين الثاني.