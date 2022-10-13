وزارة الدفاع التركية تعلن انضمام بندقية قنص متعددة العيارات إلى مخزون أسلحتها

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، انضمام بندقية القنص متعددة العيارات "KN-12" المصنعة محليا إلى مخزون الأسلحة المستخدمة لدى قواتها البرية.
وتشرف شركة صناعة الآلات والكيماويات المساهمة التابعة لوزارة الدفاع التركية، على إنتاج البندقية "KN-12" التي تعد الأولى من نوعها في البلاد.
وقالت وزارة الدفاع في تغريدة عبر تويتر، إن بندقية القنص متعددة العيار "KN-12" انضمت إلى مخزون قيادة القوات البرية التركية.
ونشرت الوزارة مشاهد للبندقية المذكورة، وقدمت التهاني لجميع المساهمين في إنتاجها باعتبارها سلاح يشكل أهمية بالنسبة للقوات المسلحة.