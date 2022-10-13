القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزارة الدفاع التركية تعلن انضمام بندقية قنص متعددة العيارات إلى مخزون أسلحتها

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 13.10.2022 18:49
آخر تحديث في 13.10.2022 18:52
صورة البندقية الأناضول صورة البندقية (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، انضمام بندقية القنص متعددة العيارات "KN-12" المصنعة محليا إلى مخزون الأسلحة المستخدمة لدى قواتها البرية.

وتشرف شركة صناعة الآلات والكيماويات المساهمة التابعة لوزارة الدفاع التركية، على إنتاج البندقية "KN-12" التي تعد الأولى من نوعها في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة عبر تويتر، إن بندقية القنص متعددة العيار "KN-12" انضمت إلى مخزون قيادة القوات البرية التركية.

ونشرت الوزارة مشاهد للبندقية المذكورة، وقدمت التهاني لجميع المساهمين في إنتاجها باعتبارها سلاح يشكل أهمية بالنسبة للقوات المسلحة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الرئيس...
مختارات