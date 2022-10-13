وكالة الأنباء الهولندية تشيد بدور تركيا في الأزمة الأوكرانية

أشادت وكالة الأنباء الهولندية "NOS" بالدور الذي لعبته تركيا في الأزمة الأوكرانية مثل اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب وصفقة تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

وأشارت الوكالة في خبر لها، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان محادثات السلام الروسية-الأوكرانية بوساطة تركية خلال لقائهما في كازاخستان.

وأكدت أن أردوغان لعب دور الوسيط منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية، لافتة أن تركيا استمرت بعلاقاتها الجيدة مع روسيا في وقت كانت تدعم فيه أوكرانيا بعكس باقي أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ولفتت أن تركيا لم تشارك في العقوبات ضد روسيا، ورفضت بنفس الوقت ضم روسيا لمناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية.

وأشارت أن اتفاقية شحن الحبوب التي حالت دون حدوث أزمة غذاء عالمية، وصفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا جرتا بوساطة تركية.