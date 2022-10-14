أردوغان: اتفقت مع بوتين على توجيه السلطات المعنية لتنفيذ مركز إمداد الغاز في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع الرئيس الروسي بوتين على توجيه السلطات المعنية بتنفيذ أعمال مشتركة في مركز محتمل لإمداد الغاز في تركيا.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين في الطائرة أثناء عودته من العاصمة الكازاخستانية أستانة بعد مشاركته في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا).

وكشف أردوغان بأنه رجح بأن تكون منطقة تراقيا شمال غربي البلاد الأنسب لمقترح بوتين لإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز.

وقال: "سنقوم بإنشاء مركز الغاز في تركيا بالمكان الأنسب بمشيئة الله، ولدينا مركز توزيع وطني لكن الجديد سيكون دولياً".

وأوضح أنّ وزارة الطاقة التركية ستعمل مع الجانب الروسي من أجل دراسة إنشاء مركز الغاز وعرض النتائج قائلاً: "سنقوم بعدها باتخاذ خطوات ولا مجال للانتظار بهذا الخصوص".

وأوضح أنّه أعطى التعليمات لوزير الطاقة التركي (فاتح دونماز) وأنّ بوتين أعطى التعليمات لرئيس شركة غاز بروم (أليكسي ميلر)

وشدّد على أنّ تركيا ستتخذ كافة الخطوات اللازمة على الصعيد الأمني من أجل مركز توزيع الغاز الطبيعي.

وحول العلاقات مع كازاخستان أكد أن البلدين حددا خارطة للطريق من أجل المرحلة المقبلة. واتفقا على تعميق العلاقات في كافة المجالات.

وأشار لتوقيع 6 اتفاقيات جديدة في زيارته الأخيرة و14 اتفاقية في زيارته الماضية، من شأنها تعزيز العلاقات بشكل كبير بين البلدين.