الرئيس التركي: الخطوات الأمريكية المتعلقة بمقاتلات إف-16 تشير إلى تغير ما

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الخطوات المتخذة مؤخراً في الولايات المتحدة بشأن بيع مقاتلات F16 لتركيا، تُظهر على وجه الخصوص حدوث تغيّر ما.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة الكازاخية أستانة، عقب مشاركته في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا).

وقال أردوغان بهذا الشأن: "الخطوات المتخذة مؤخراً (داخل الولايات المتحدة الأمريكية) والتطورات تُظهر على وجه الخصوص حدوث تغيّر ما".

وأكّد أن أنقرة تجري المحادثات اللازمة مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار، لافتاً إلى أنه بحث الموضوع مؤخراً مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى زيارة وفد من حزب العدالة والتنمية التركي إلى واشنطن من أجل إجراء لقاءات في الكونغرس، بشأن قضية المقاتلات.

وشدّد على أن أنقرة تحرص من خلال هذه اللقاءات على إبقاء العلاقات دافئة بين البلدين، وأنها ستواصل هذا الأمر.

والثلاثاء الماضي، ذكرت مصادر صحفية إن مجلس الشيوخ عقد جلسة لتحديد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم.

ونقل المراسل عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأمريكي أنه تم إخراج ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن.

ويجعل الملحقان المذكوران بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات "إف-16" لتركيا مرتبطًا بشروط.

وبعد استكمال مجلس الشيوخ مشروع القانون، سيتم تحويله إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب ومن ثم إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن، للموافقة عليه.

وسبق أن أضيف ملحق مماثل إلى نسخة مجلس النواب من مشروع القانون إلا أنه يتوقع إخراجه في النص المشترك.

وتشير مصادر إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا في واشنطن لها دور فعال في هذا التغيير على مستوى مجلس الشيوخ.

ومن الشروط التي طرحت في ملحق مينينديز؛ التعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع الطائرات لتركيا متوافقًا مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وألا يتم استخدام الطائرات المباعة "في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني".

أمّا فان هولن، فقد أضاف إلى مشروع القانون شرط عدم استخدام الطائرات ضد تنظيم "واي بي جي-YPG"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي، وأن توافق تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).