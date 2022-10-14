تركيا ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر

رحبت تركيا بالنتيجة الإيجابية لمؤتمر المصالحة الوطنية للفصائل الفلسطينية الذي انعقد في الفترة 12-13 أكتوبر/ تشرين الأول برعاية الجزائر، وتوقيع الفصائل على إعلان للمصالحة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الخميس، :"نقدر مساهمة الجزائر في عملية المصالحة الفلسطينية، التي طالما دعمتها تركيا".

وأضاف البيان: "الإعلان الذي تم اعتماده في نهاية المؤتمر يوفر أساساً مناسباً للوحدة النهائية بين الفصائل الفلسطينية، ونأمل أن يتم تنفيذ الخطوات التي نص عليها الإعلان وخاصة تنظيم الانتخابات".

ووقعت الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وانطلق في الجزائر، الثلاثاء اجتماع الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.