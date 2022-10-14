رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المنغولي

عقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب مباحثات مع نظيره المنغولي زاندانشاتار جومبوجاف، في العاصمة أنقرة.

وتحدث شنطوب الجمعة، عن الروابط التاريخية والثقافية عميقة الجذور بين تركيا ومنغوليا، مضيفا أن 3 دول تركية تأسست عبر التاريخ في الأراضي الحالية لمنغوليا.

وأشار إلى أن منغوليا تستضيف العديد من التراث الأثري الفريد بالنسبة للتاريخ التركي، بينها النقوش التي ورد فيها لأول مرة مصطلحات "التركية" و"الأمة التركية" مكتوبة باللغة التركية.

ولفت إلى أن التعاون الأكاديمي التركي المنغولي أثمر عن اكتشافات مهمة في تركيا، مشيرا في هذا الصدد إلى اكتشاف بقايا قصر هولاكو خان حفيد جنكيز خان بولاية وان المحاذية لإيران جنوب شرقي تركيا.

بدوره، قال جومبوجاف إن العلاقات التاريخية والثقافية بين بين تركيا ومنغوليا تعود إلى آلاف السنين.

وأضاف: "رغب بشدة أن نصل بالعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة على الروابط الثقافية والتاريخية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".