قطر تؤكد على وجود توافق تام مع تركيا في وجهات النظر بقضايا المنطقة

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، على وجود توافق تام في وجهات النظر مع تركيا في القضايا المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول عقب انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، ونقلته قناة "الجزيرة".

وقال وزير الخارجية إن "نتائج المباحثات كانت بناءة، واتفقنا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوير المستمر لها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا".

فيما أدان التصعيد الإسرائيلي اليومي والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ورحب الوزير القطري بتوقيع الفصائل الفلسطينية المختلفة على "إعلان الجزائر" الرامي إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. p>

يتبع///