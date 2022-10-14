وزير الدفاع التركي يؤكد لنظيره اليوناني أهمية الحوار

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار نظيره اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل، يوم الخميس.

وأوضح أنه التقى مع باناجيوتوبولوس في ظل تصاعد التوتر بين تركيا واليونان ببحر إيجه.

وأكد أقار لنظيره اليوناني أهمية عقد لقاءات مكثفة بين البلدين وزيادة الحوار في إطار علاقات حسن الجوار، مشيرا إلى أن تركيا تفضل دائما إمكانية حل المشاكل في إطار القانون الدولي والأساليب السلمية.

وأضاف: "نحن دولتان حليفتان داخل الناتو وعلينا أن نحل مشاكلنا بأنفسنا لهذا السبب الحوار أداة لا غنى عنها بالنسبة لنا".

ولفت أكار إلى ضرورة حل المسائل العالقة بين تركيا واليونان دون الحاجة إلى تدخل أطراف أخرى، والتركيز على أجندة إيجابية.

ووصف تركيا بأنها ضامن السلام والاستقرار في منطقتها، وأنها ستواصل بذل قصارى جهدها في هذا الإطار.

وقال الوزير إن تركيا لا تشكل خطرا على الأصدقاء والحلفاء، بل هي حليف آمن وقوي ومؤثر، وأن على الجميع أن يعلم ذلك.

وحول المحادثات المتعلقة بشراء تركيا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، أشار أقار أن الاتصالات مستمرة بين وزراتي دفاع البلدين.

وشدّد على أن حصول تركيا على مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة سيكون له مساهمات مهمة في السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

واستدرك بالقول: "نسعى جاهدين لاستكمال ملف مقاتلات إف-16 بشكل إيجابي في أقرب وقت ممكن، مضيفا: "ومع ذلك، هناك بدائل أخرى".

واعتبر الوزير أن حل القضية سيساهم في الارتقاء بالعلاقات التركية الأمريكية إلى مستوى أفضل.