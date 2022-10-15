أردوغان يتوجه إلى موقع المنجم المنكوب في بارطن التركية

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المنجم المنكوب في بارطن شمال تركيا.

وغادر الرئيس أردوغان مقر إقامته في إسطنبول وتوجه إلى مهبط طائرات الهليكوبتر القريب، وأقلعت المروحية والوفد المرافق له متوجهة إلى بارطن الساعة 12.15 بالتوقيت المحلي.

وأعلن أردوغان إلغاء برنامجه في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، واعتزامه التوجه إلى منطقة أماسرا بولاية بارطن حيث وقع الانفجار لتنسيق الأعمال المتعلقة بالبحث والإنقاذ شخصيا.

وصرح وزير الصحة الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، أن وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن ارتفع إلى 40.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الانفجار ناجم عن تسرب غاز.