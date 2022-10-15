زيلينسكي يعزي في ضحايا منجم بارطن باللغة التركية

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حسابه على تويتر، السبت، رسالة تعزية باللغة التركية في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم للمعادن بولاية بارطن في تركيا.

وأعرب زيلينسكي عن حزنه العميق لتلقيه نبأ سقوط ضحايا في الانفجار الذي وقع في منجم شمالي تركيا.

وقال الرئيس الأوكراني في رسالته: "ببالغ الحزن تلقيت نبأ انفجار منجم في منطقة أماسرا في ولاية بارطن، أقدم التعازي لأسر وأقارب من فقدوا أرواحهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن إلى 28.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار، الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.