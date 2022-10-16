أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات التركية الإماراتية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، إن الشيخ محمد بن زايد قدم عبر اتصال هاتفي، تعازيه للرئيس أردوغان في ضحايا انفجار المنجم بولاية بارطن، الذي أودى بحياة 41 شخصاً.

ولفتت إلى أن الزعيمين بحثا العلاقات التركية الإماراتية أيضاً خلال الاتصال.



واتفق أردوغان وآل نهيان على توسيع نطاق التعاون الذي يزداد قوة بين البلدين في مجالات عديدة، انطلاقاً من الاستثمارات المتبادلة إلى التجارة، ومن الطاقة إلى المواصلات ومن البنية التحتية إلى التكنولوجيا، كي يشمل مجال الصناعات العسكرية والدفاعية أيضاً.



والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41 شخصا.



وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار، الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز واشتعاله.

وتحركت أنقرة وأبو ظبي مؤخراً للدفع في العلاقات الثانئية بين البلدين بعد سنوات من التوتر، ما فتح الأبواب لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية اتسمت بتعاون اقتصادي كبير.

وفي منتصف فبراير الماضي، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة قام بها محمد بن زايد إلى أنقرة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي شكلت خطوة مهمة نحو إعادة العلاقات بين البلدين.



وشهدت الزيارة، التي كانت أول زيارة يقوم بها أردوغان إلى الدول الخليجية منذ عام 2013 توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والعلوم الطبية والمناخ.



كما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 17 مايو/ أيار الماضي، بزيارة إلى أبو ظبي، قدم فيها واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للرئيس الجديد محمد بن زايد آل نهيان.

فيما أسفرت زيارة آل نهيان، في نوفمبر الماضي، التي كانت أول زيارة رسمية يقوم بها آل نهيان إلى تركيا منذ 2012، وأعلى مستوى زيارة لمسؤول إماراتي منذ أن تدهورت العلاقات بين البلدين، عن توقيع اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات.