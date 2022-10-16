الرئيس التركي يعرب عن امتنانه للدول المعزية في ضحايا المنجم

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن امتنانه للدول التي قدمت تعازيها إلى أنقرة في ضحايا انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، والذي خلف 41 قتيلا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مساء السبت، عبر حسابه على تويتر، مرفقة بصورة تضم أعلام الدول وشعارات المنظمات التي عزت في ضحايا الحادثة.

وقال أردوغان إنه يعبر عن امتنانه باسم الشعب التركي حيال التضامن الصادق من قبل الدول الصديقة التي شاركت بلاده ألمها عبر رسائل التعزية والمواساة.

وتلقت تركيا، السبت، رسائل تعزية وتضامن من دول العالم ومنظمات في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن شمالي البلاد.

والسبت، أعلن الرئيس أردوغان، ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41 شخصا.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار، الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.