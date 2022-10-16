نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في إسطنبول لحضور مؤتمر المجلس الأطلسي

أشادت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إريكا أولسون، بالدور "البناء" الذي تلعبه تركيا لاحتواء الحرب الروسية ضد أوكرانيا وإنهائها، وفي تعزيز سبل الحوار بين موسكو وكييف.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها أولسون مع الأناضول على هامش زيارتها للعاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول لحضور مؤتمر المجلس الأطلسي هذا الأسبوع.

وشاركت أولسون في إسطنبول في جلسة حول الطاقة النظيفة كما التقت بنظرائها من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ووزارتي التجارة والخارجية.

وقالت أولسون إنها أعربت في جميع لقاءاتها مع المسؤولين الأتراك، عن تقدير الولايات المتحدة الكبير للدور البناء الذي لعبته تركيا في تسهيل الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا من أجل فتح ممرًا بحريًا لنقل الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم، وهو الاتفاق الذي ألغى بموجبه الحظر الذي كان مفروضا على صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وأكدت أن هذا الاتفاق يعد "إنجازا مهما" يعزز الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، مضيفة أنه منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، وفر الاتفاق للعالم أكثر من 7 ملايين طن من الغذاء.

وتابعت: "أعربت أيضا عن امتناننا للعمل الدبلوماسي التركي لتأمين الإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين، بالإضافة إلى مواطنين أمريكيين اثنين كانت تحتجزهم روسيا".

ومضت بالقول: "نقدر التزام تركيا العلني والثابت بوحدة أراضي أوكرانيا، وجهودها لتعزيز الحوار بين أوكرانيا وروسيا".

وحافظت تركيا على اتصال وثيق مع كل من روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب قي فبراير/شباط الماضي.

بدوره، شدد الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا على رغبته في جمع الرئيس بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معًا على طاولة المفاوضات في تركيا لإنهاء الحرب.

** دعم أمريكي وعلاقات مزدهرة

لفتت أولسون إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم جهود تركيا من أجل تحديث أسطولها من مقاتلات إف-16.

وذكرت أن "تركيا واحدة من أقدم حلفاء الولايات المتحدة وأهمهم في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونرتبط معها بعلاقات دفاعية وأمنية عميقة وطويلة الأمد".

وجاءت تصريحات نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي وسط جهود تركية متواصلة من لشراء مجموعة جديدة من مقاتلات إف-16 ونسخ أحدث من المقاتلة ذاتها.

وبينما تسبب الكونغرس الأمريكي في عرقلة هذه الجهود في وقت سابق، إلا أن مصادر مطلعة في الكونغرس كشفت، قبل أيام عن إلغاء شروط (ترفضها أنقرة) خاصة ببيع الطائرات إلى تركيا في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2023، وهو ما يعزز الآمال بإمكانية إتمام الصفقة.

وعلى هذا النحو، نوهت أولسون إلى أن العلاقات الأمريكية التركية "تزدهر وتنمو كل يوم".

وذكّرت أولسون في حديثها للأناضول، بتوقيع شركة أكسيوم سبيس الأمريكية اتفاقية تاريخية مع تركيا لإرسال أول رائد فضاء تركي إلى الفضاء.

ولفتت إلى أن قطاع السياحة التركي يستفيد من أرقام قياسية للزوار الأمريكيين، مضيفة: "زار حوالي 377 ألف أمريكي تركيا في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 76.8% عن الفترة نفسها من عام 2019 ، قبل ظهور الوباء ".

وأكدت أولسون أيضًا على أن إجمالي الصادرات الأمريكية إلى تركيا في النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 8.1 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2021 وهو ما يمثل قفز بنسبة 62%.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت أوليون أن ما يقرب من 20% من الغاز الطبيعي السائل المستخدم في تركيا مصدره الولايات المتحدة.

وأردفت: "البضائع التركية تجد سوقا جذابة بشكل متزايد في الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة كانت العام الماضي السوق الثاني للصادرات التركية (قفزت من المرتبة الثالثة في عام 2020 والمرتبة الخامسة في عام 2019).

واستدركت: "شهد عام 2021 زيادة بنسبة 45% في الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر زيادة من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لواشنطن".

وفي السياق، أشارت أولسون إلى أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا منذ عام 2003.

وقالت: "نحن ملتزمون بمواصلة الاتجاه الحالي حيث النمو المتزايد في التجارة الثنائية وتعميق العلاقات الاقتصادية ".

** موقف ثابت تجاه الإدارة القبرصية اليونانية

وعلى صعيد آخر، قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية، إن قرار واشنطن رفع القيود المفروضة على الإدارة القبرصية اليونانية وفتح الباب أمام مبيعات الأسلحة "لا يشير إلى تغيير في الموقف الأمريكي بشأن تسوية محتملة في الجزيرة المقسمة".

وأوضحت أن الصادرات المحتملة إلى الإدارة القبرصية اليونانية ستظل قيد المراجعة على أساس كل حالة على حدة، بما يتناسب مع السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي.

وتابعت: "في وقت سابق من هذا العام، قرر وزير (الخارجية أنتوني) بلينكن أن جمهورية قبرص (الإدارة القبرصية اليونانية) قد استوفت الشروط اللازمة المنصوص عليها في قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط لعام 2019 وقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 ما سمح برفع القيود على التجارة الدفاعية للعام المالي 2023".

بيد أنها في المقابل شددت خلال حديثها للأناضول على أن الولايات المتحدة مثل تركيا "هدفنا هو منطقة سلمية وآمنة ومزدهرة، منطقة نعمل فيها سويا ضد العدوان الروسي".

وكان سياسيون أتراك أشاروا إلى أن رفع الحظر كدليل على أن الولايات المتحدة قد تخلت عن سياسة "التوازن" بين الإدارة القبرصية اليونانية التي لا تزال تحت الحظر الدولي وجارتها في الجزيرة جمهورية شمال قبرص التركية.

وفي هذا السياق، قالت أولسون إن الولايات المتحدة وتركيا يشتركان في أهداف السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وأن التعاون مع تركيا واليونان باعتبارهما حلفاء في "الناتو" يتعلق بتعزيز الاستقرار الإقليمي وتعميق القدرات الجماعية للحلف.

وتابعت: "عمل الولايات المتحدة مع تركيا واليونان ووجودنا في بحر إيجه يقوي الحلف، ويواجه العدوان الروسي في أوكرانيا".

ودعت المسؤولة الأمريكية تركيا واليونان إلى "حل أي اختلافات بطريقة بناءة من خلال الحوار، كما فعلوا في الماضي".

واختتمت حديثها للأناضول: "أكثر من أي وقت مضى، علينا جميعا الوقوف معا كحلفاء في الناتو لمواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا ".