الرئيس التركي يتلقى برقية تعزية من العاهل السعودي في ضحايا منجم بارطن

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، تعازيه للرئيس رجب طيب أردوغان في ضحايا انفجار منجم ولاية بارطن، الذي راح ضحيته 41 شخصاً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بعث برقية عزاء ومواساة للرئيس أردوغان وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وجاء في نص برقية التعزية، وفق الوكالة: "نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة".

وأضاف العاهل السعودي: "نسأل المولى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه".

وأمس الأحد، قدم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، في اتصال هاتفي، تعازيه للرئيس أردوغان في ضحايا انفجار المنجم بولاية بارطن، و بحثا العلاقات التركية الإماراتية أيضاً خلال الاتصال.

ومنذ وقوع الحادثة الجمعة، تلقت تركيا رسائل تعزية وتضامن من زعماء دول العالم ومنظمات في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن شمالي البلاد، أعربوا خلالها عن تضامنهم مع تركيا وذوي الضحايا، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز واشتعاله.