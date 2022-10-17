رئيس وزراء السويد الجديد يشدد على التزام بلاده باتفاقها مع تركيا بخصوص الناتو

أكد رئيس الوزراء السويدي المنتخب أولف كريسترسون، على التزامهم بالاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، بعد حصول زعيم المعتدلين كريسترسون على ثقة البرلمان بعد 36 يوما (11 سبتمبر/أيلول) على الانتخابات العامة.

وأعرب كريسترسون عن سعادته لانتخابه رئيسا للوزراء في السويد، مقدما شكره لكل من منحه الثقة.

وقال :" عضوية الناتو بالنسبة للسويد وفنلندا مهمة جدا، نحن ملتزمون باتفاقية الناتو مع تركيا. سنعمل بكل ما وسعنا من أجل تطبيق ما ينص عليه اتفاق تركيا مع السويد وفنلندا".

وأعرب عن ثقته في التوصل لحل بخصوص الانضمام للناتو وأنه سيلتقي المسؤولين في الحكومة التركية.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا على مذكرة ثلاثية في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي. وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أولى اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب الماضي في مدينة فانتا الفنلندية.

وعقد وفد من وزارة العدل السويدية يومي 5 و5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اجتماعا مع وفد من وزارة العدل التركية بالعاصمة أنقرة.