أردوغان: ما حققناه من نمو في تركيا لا يقاس بالعمران فقط

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن النمو الذي حققته تركيا في السنوات الماضية لا يقاس بالمعايير العمرانية فحسب، بل بالمكتسبات التي حققها الإنسان فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال برنامج "E-إنسان" الذي ينظمه مكتب الموارد البشرية في الرئاسة التركية بمركز الشعب للثقافة والمؤتمرات بالعاصمة أنقرة.

وقال الرئيس: "إن قياس نمو تركيا بالطرقات والجسور والسدود والأنفاق والمباني سيكون ناقصا، إلا أننا كحكومة قمنا بكل هذا بنجاح".

وأكد أن "النمو الحقيقي الكبير يكمن في تطوير مواردنا البشرية في التعليم والتربية والصحة والرياضة والدعم الاجتماعي وغيرها".

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