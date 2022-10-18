أقار: يمكن حل المشاكل مع اليونان عن طريق المحادثات والحوار

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن اعتقاده بإمكانية حل المشاكل مع اليونان عن طريق المحادثات والحوار المتبادل.

جاء ذلك في كلمة عقب انتهاء فعاليات يوم المراقب لمناورات "الإطلاق الحر -2022" الثلاثاء، بحضور قادة الجيش ومسؤولين عسكريين وضباط رفيعي المستوى.

وأكد أن تركيا تواصل بإصرار نهجها هذا، مضيفًا: "ولكن يجب أن يعلم الجميع أننا لن نسمح بأمر واقع أو موقف غير مرغوب فيه بأي شكل من الأشكال، وننتهج دائمًا سياسة مسؤولة وحكيمة وصبورة".

ولفت أقار أنه التقى نظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس في بروكسل الأسبوع الماضي، قائلًا: "أعربت خلال اللقاء عن مشاعرنا وأفكارنا، وأكدت ضرورة مواصلة الحوار ولقائنا والتباحث من أجل حل شامل ودائم، وأنه يمكن حل المشاكل هذه في إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي".

وأشار أقار أن المناورات شهدت مشاركة 825 عنصرًا ومقاتلات "إف-16"، ومروحيات "أتاك"، و39 من أنظمة السلاح.