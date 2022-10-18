أنقرة: شحن 7.8 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ اتفاق إسطنبول

كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو اليوم الثلاثاء، أنه تم شحن 7 ملايين و860 ألف طن من الحبوب والسلع الأخرى الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول، منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو في بيان، أن 354 سفينة غادرت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوزني الأوكرانية بين 1 أغسطس الماضي و18 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، في إطار اتفاق شحن الحبوب المبرم في إسطنبول.

وأشار إلى أن السفن نقلت 13 نوعا من الحبوب والسلع هي القمح والشعير والبازلاء وفول الصويا والشمندر السكري والأغذية المختلطة المصنعة وبذور دوار الشمس والكانولا وزيت دوار الشمس والذرة وفول الصويا وكسب دوار الشمس ونخالة القمح.

وشهدت إسطنبول في 22 يوليو/ تموز الماضي، توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.