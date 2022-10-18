إبراهيم قالن يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي آخر المستجدات الإقليمية

أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وبحث معه آخر المستجدات الثنائية والإقليمية.

وحسب بيان صادر عن مكتب قالن، الإثنين، تناول المسؤولان العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والطاقة، والحرب في أوكرانيا، وملفي بحري إيجة والمتوسط وغيرها من القضايا الإقليمية.

وعبّر قالن في الاتصال عن تطلع تركيا لاستكمال الكونغرس الأمريكي عملية المصادقة على طلب تركيا شراء وتحديث مقاتلات "إف-16"، دون شروط، وترحيب أنقرة بالدعم الذي تبديه الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص.

وأعرب الجانبان عن القلق لتفاقم الحرب في أوكرانيا وتصاعد العنف، وأكدا على أهمية كل جهد دبلوماسي للتخفيف من الأضرار التي سببتها الحرب في مجالات السلام والاستقرار العالميين والاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء.

وأكد قالن تصميم تركيا على مواصلة مبادراتها من أجل الحل، بما في ذلك تمديد العمل باتفاق إسطنبول بشأن شحن الحبوب.

في سياق منفصل، شدد قالن على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في بحري إيجة والمتوسط، مؤكدا على ضرورة "إنهاء اليونان ممارساتها المتجاهلة للقانون الدولي وخطاباتها الاستفزازية".