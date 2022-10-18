تركيا تمدد مهام قواتها مع "اليونيفيل" بلبنان عاما آخر

صادق البرلمان التركي على تمديد مهمة قوات البلاد المشاركة في قوات حفظ السلام الأممية بلبنان "يونيفيل" عاما إضافيا.

جاء ذلك خلال عملية تصويت جرت في جلسة للجمعية العامة للبرلمان التركي، الثلاثاء.

وبموجب موافقة البرلمان، ستستمر القوات التركية في عملها ضمن قوات حفظ السلام عاما إضافيا، اعتبارًا من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكدت المذكرة أن تركيا ساهمت في التنفيذ الفعال لعملية حفظ السلام من خلال إسهاماتها في قوات حفظ السلام الأممية بلبنان "يونيفيل".

وأشارت إلى تمديد مجلس الأمن الدولي لمهام "يونيفيل" في لبنان إلى 31 أغسطس/ آب 2023.

وأضافت: "في هذا الإطار، ومع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الثنائية مع لبنان والأوضاع الأمنية في المنطقة، طُلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مشاركة عناصر القوات المسلحة التركية التي سيحدد الرئيس حدودها ومداها ومقدارها، في اليونيفيل لمدة عام إضافي اعتبارًا من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والبرلمان التركي وفي نطاق المبادئ المعتمدة".

وفي أغسطس/ آب 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، الذي أوقف 33 يوما من المعارك بين القوات الإسرائيلية وحزب الله فيما عرف بـ"حرب تموز" الإسرائيلية على لبنان، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود المشتركة.