وزارة الخارجية التركية تدعو إلى إنهاء العنف ووقف لإطلاق النار في إقليم تيغراي

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً عبرت فيه عن قلقها من تصاعد التوتر مجددا في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

ودعت الوزارة في البيان، الثلاثاء، إلى إنهاء العنف وإعلان وقف لإطلاق النار في أقرب وقت.

وأكدت مواصلة تركيا دعم كافة المساعي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في إثيوبيا.

وأشادت بدور الاتحاد الإفريقي في جهوده لعقد لقاءات مباشرة بين أطراف النزاع.

ويشهد الإقليم اشتباكات عنيفة بين القوات الفيدرالية والعناصر المتحالفة معها من جهة، ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من جهة أخرى.

والاثنين، أعلن المسؤولون في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يسيطر عليه المتمردون، أنهم مستعدون للالتزام بدعوات الاتحاد الإفريقي لوقف فوري للأعمال العدائية.

والأحد، دعا الاتحاد الإفريقي أطراف الصراع بإقليم تيغراي إلى "الانخراط مجددا" بمفاوضات السلام في حين تتصاعد حدة العنف في الإقليم المحاصر.

وكان مقررا انطلاق هذه المفاوضات في جنوب إفريقيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلا أنها تأخرت "لأسباب لوجيستية".

واستؤنف القتال بين قوات تيغراي والقوات الفيدرالية في أغسطس الماضي، ما أدى إلى إنهاء وقف إطلاق النار الساري منذ مارس/ آذار الماضي.

ومنذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تتجدد في إقليم تيغراي اشتباكات بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بغرض فرض السيطرة عليه.