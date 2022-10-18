وزير الخارجية السويدي: علينا الإيفاء بشروط الاتفاق مع تركيا للانضمام إلى الناتو

قال وزير الخارجية السويدي الجديد توبياس بيلستروم إنه يتعين عليهم الوفاء بشروط الاتفاق الثلاثي الذي أبرمته بلاده وفنلندا مع تركيا، بشأن الانضمام إلى حلف الناتو.

جاء ذلك في تصريحات لبيلستروم ووزير الدفاع بال جونسون، اللذين باشرا مهامهما، الثلاثاء، أدليا بها لوكالة الأنباء السويدية الرسمية، حول المذكرة المبرمة مع تركيا، بخصوص عملية انضمام السويد إلى الحلف.

وأكد بيلستروم أنهم يولون أهمية كبيرة لعضوية الناتو، وأن هناك إجماعا واسعا في البرلمان السويدي بهذا الخصوص.

وأضاف: " يجب أن نصبح عضوا في الناتو، وعلينا الوفاء بالشروط الواردة في الاتفاق الذي توصلنا إليه مع تركيا وفنلندا".

وأشار بيلستروم إلى أنهم وضعوا حداً لنهج "السياسة الخارجية النسوية" الذي طبقته الحكومة الاشتراكية الديموقراطية، وأنهم لن يستخدموا هذا المصطلح.

من جهته، قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون إنهم يواجهون أخطر مشكلة أمنية بعد الحرب العالمية الثانية، معربا عن أمله في انضمام بلاده إلى الناتو بحلول نهاية العام.

وشدد على تصميم الحكومة الجديدة على تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع تركيا وفنلندا.

وفي حديث للأناضول، الإثنين، أكد رئيس الوزراء السويدي المنتخب أولف كريسترسون، على التزامهم بالاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعرب عن ثقته في التوصل لحل بخصوص الانضمام للناتو وأنه سيلتقي المسؤولين في الحكومة التركية.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب الماضي في مدينة فانتا الفنلندية.