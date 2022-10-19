أردوغان يؤكد أن تركيا لا تواجه مشاكل في تأمين الغاز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تعاني أي مشكلة بخصوص تأمين الغاز الطبيعي، كما هو الحال في أوروبا.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وتطرق أردوغان إلى الأزمة التي تعانيها أوروبا في تأمين الغاز الطبيعي، قائلًا: "تركيا ليس لديها مثل هذه المشكلة".

وأشار الرئيس إلى إعداد الموازنة وفق البرنامج الاقتصادي القائم على مبدأ تنمية البلاد عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.

وأكد أنهم عازمون على معالجة تراجع الرفاهية التي يعاني منها المواطنون من ذوي الدخل الثابت بسبب التضخم.

ولفت إلى أن تركيا تشهد موسماً خيراً يقترب فيه عدد السياح القادمين إلى البلاد من 50 مليون والإيرادات من 40 مليار دولار أمريكي.