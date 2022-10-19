الرئيس التركي: نرغب في زيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة لا سيما الغاز الطبيعي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترغب في زيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكّد البيان أن الرئيسين أردوغان وتبون بحثا خلال الاتصال العلاقات القائمة بين تركيا والجزائر وقضايا إقليمية.

ورحب أردوغان بالمستوى الاستثنائي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين، نتيجة الجهود المشتركة.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لتبون على الخطوات الصادقة التي اتخذها في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وأكد رغبته في زيادة التعاون بين البلدين بقطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، كما هو الحال في جميع المجالات الأخرى.

ومن جانبها، قالت الرئاسة الجزائرية، إن تبون وأردوغان تطرقا في مكالمة هاتفية، إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين ومسائل تهم الشعبين الصديقين.

وأضافت في بيان، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "هنأ الرئيس التركي السيد الرئيس على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر لم الشمل لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن تقديره العالي لمجهودات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لبلوغه هذا المسعى النبيل".

وتابعت أن الرئيس أردوغان تمنى للرئيس تبون "تحقيق نجاح آخر في توحيد الصف بين الأشقاء العرب، من خلال قمة جامعة الدول العربية التي تنعقد في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) بالجزائر".

وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، توجت زيارة للرئيس تبون إلى تركيا، بتوقيع 15 اتفاقية تعاون بين البلدين شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، خلال زيارة لأحد مصانع الصلب التركية بوهران، إن الاستثمارات التركية في الجزائر وصلت 5 مليارات دولار.