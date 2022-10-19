تركيا.. الفرق المختصة تبطل مفعول لغم في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الأربعاء، إبطال مفعول لغم في البحر الأسود، في حادثة هي الرابعة من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وكتبت الوزارة في تغريدة "اكتشف لغم قبالة كيي كوي... وتم تأمينه وإبطال مفعوله".

تقع كيي كوي على مسافة أقل من 100 كلم عن البوسفور.

واكتشفت ثلاثة ألغام في الربيع في البحر الأسود على مقربة من الساحل التركي، من بينها لغم قبالة إينيادا، القرية الواقعة على بعد 30 غرب كييكوي والقريبة من مدخل البوسفور.

وبرزت تكهنات بأن الألغام يمكن أن تكون قد أفلتت من المياه الأوكرانية خلال عواصف، لكن أنقرة لم تؤكد مصدرها ولم يعثر على أي ألغام مذاك.

ويتعين أن تكون الألغام البحرية مزودة بأنظمة تجعلها غير مؤذية في حال إفلاتها، بحسب اتفاقية لاهاي عام 1907.

لكن الألغام القديمة قد تفتقر لمثل هذه الأنظمة وتمثل خطرا.