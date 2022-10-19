تركيا والجزائر توقعان اتفاقيات تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

في إطار زيارة وفد تركي رسمية للجزائر تلبية لدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، وقعت جامعة إسطنبول اتفاقيات للتعاون في المجال العلمي مع 9 جامعات جزائرية.

ويضم الوفد التركي رئيس مجلس التعليم العالي آرول أوزوار، ورئيس جامعة إسطنبول محمود آق، إلى جانب رؤساء جامعات آخرين.

وخلال اجتماع في قاعة مؤتمرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية وقعت جامعة إسطنبول اتفاقيات تعاون مع 9 جامعات جزائرية.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات بحضور رئيس مجلس التعليم العالي التركي آرول أوزوار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري كمال بداري.

وفي تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول، قال أوزوار إن أهم هدف للزيارة هو الارتقاء بالعلاقات في مجال التعليم العالي إلى مستوى متقدم.

وأكد على ثقته بأن جامعات البلدين قادرة على العمل معا والتعاون في العديد من المجالات.

وتابع: "سنحقق في المستقبل القريب تعاونا مهما بين تركيا والجزائر الصديقة والشقيقة في العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي مثل البحث العلمي والحدائق التكنولوجية والنشر العلمي وتبادل أعضاء الهيئات التدريسية والطلاب".

بدوره أشار بداري إلى تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ الاتفاقيات الآنفة الذكر.

وأكد ثقته بأن الاتفاقيات المبرمة ستتمخض عن أعمال مهمة تتعلق بالبحث العلمي والابتكار، "ليس على مستوى البلدين فقط بل أيضا على الصعيد الدولي".

ونوه أن هذه الخطوة ستسهم علميا في الارتقاء بمستوى رفاهية شعبي البلدين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت أنه سيتم في هذا السياق إجراء دراسات مهمة في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار.