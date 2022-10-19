قوات تركية تصل قطر للمشاركة لتأمين كأس العالم

وصلت قوات من الجيش التركي إلى قطر للمشاركة لتأمين فعالية كأس العالم 2022 المقرّر انطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقام السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو، باستقبال الجنود الأتراك الذين وصلوا إلى الأراضي القطرية، وفق بيان نشرته السفارة عبر تويتر.

ووصل أفراد من المديرية العامة للأمن التركي إلى قطر للمشاركة في عمليات تأمين مونديال 2022، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وستستضيف قطر بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، بطولة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 32 منتخبا، كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.