وفد من لجنة الصداقة البرلمانية التركية يجري زيارة رسمية إلى السعودية

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ وفد لجنة الصداقة البرلمانية بتركيا، برئاسة النائب خليل أوزجان، في مقر المجلس بالرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء.

وشهد اللقاء "بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة خصوصًا العلاقات البرلمانية"، وفق الوكالة.

ورحب رئيس مجلس الشورى بلجنة الصداقة البرلمانية التركية السعودية، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين المجلس والبرلمان التركي، وتفعيل أدوار لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة.

وأكد وفد لجنة الصداقة التركية السعودية، "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات لا سيما العلاقات البرلمانية".

وحضر اللقاء، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية في مجلس الشورى، صالح الخليوي، وعدد من أعضاء المجلس.

وبخلاف أوزجان ضم الجانب التركي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التركية السعودية، نائب رئيس اللجنة، يشار يلدريم، وطاهر أكيوريك، وعلي تاشكين، وجمال تاشار، وبهار ايفازاغلو، فضلا عن سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولصوي، بحسب الوكالة.

في سياق متصل، أفاد مجلس الشورى السعودي، في بيان عبر تويتر، بأن لجنة الصداقة البرلمانية بين المملكة وتركيا عقدت اجتماعا برئاسة صالح الخليوي وخليل أوزجان.

وأضاف البيان أنه تم "خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وبحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية".

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، لدى استقباله السفير التركي في الرياض فاتح أولصوي، بمقر المجلس، أهمية تعزيز العلاقات مع تركيا في مختلف المجالات.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية آنذاك أن رئيس مجلس الشورى "تسلّم من السفير دعوة رسمية من رئيس مجلس البرلمان التركي مصطفى شنطوب لزيارة تركيا".

وشهدت العلاقات التركية السعودية بالآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً مكثفاً، حيث أسس تبادل الزيارات الرفيعة لمرحلة جديدة من الازدهار.