أنقرة تنفي استخدام السلاح الكيماوي ضد الإرهابيين

نفى حزب العدالة والتنمية، ادعاءات استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه، عمر جليك، في تغريدة عبر تويتر، إن هذه أصحاب هذه الادعاءات هم جزء من شبكة افتراءات سافلة.

وأضاف: "هذه الأطراف تحاول أن تظهر جرائم التنظيم الإرهابي بمظهر البريء".

وأردف أن الأطراف التي تثني على جرائم التنظيم الإرهابي وتمثل بؤر الشر، تقوم باستهداف الجيش التركي.

وأكد أن الجيش التركي البطل يلتزم في كفاحه ضد الإرهاب بكافة المعايير والمبادئ القانونية.

وشدد على أن نضال الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية المجرمة، يعد النضال الأكثر شرعية وشفافية وشرفا في العالم.