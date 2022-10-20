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الخطوط التركية تعلن إلغاء بعض رحلاتها إلى إيطاليا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 20.10.2022 09:15
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الأربعاء أنها ألغت بعض الرحلات الجوية المقررة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى إيطاليا بسبب إضراب موظفي المطارات فيها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، أنه تم إلغاء بعض الرحلات الجوية إلى إيطاليا التي كانت مقررة في 21 أكتوبر الجاري، بسبب إضراب موظفي المطارات في إيطاليا.

وأوضح البيان أن الرحلة المرقمة للخطوط التركية "TK 1873-1874" إسطنبول - ميلانو- إسطنبول، و الرحلة "TK 1895-1896 إسطنبول - ميلانو - إسطنبول، والرحلة المرقمة عبر خطوط أناضلو جيت "TK 7976-7977" صبيحة غوكجن - برغامو - صبيحة غوكجن تم إلغاؤها.

وأشار البيان إلى أنه قد يكون هناك تغيير في عدد الرحلات الملغية حسب حالة الإضراب في إيطاليا.

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