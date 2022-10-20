الرئيسان التركي والأذربيجاني يفتتحان مطار زنغيلان في قره باغ المحرر

افتتح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، مطار زنغيلان الدولي بإقليم قره باغ المحرر.

وتلقى الرئيسان مفاتيح رمزية للمطار، والتقطت عدسات الصحفيين صورا لهما حاملين المفتاحين، قبل إجرائهما جولة في مبنى المطار.

وفي وقت سابق، وصل أردوغان إلى المطار الذي يعتبر الثاني الذي تم بناؤه بمساهمة الشركات التركية في الأراضي المحررة لأذربيجان.

ويرافق أردوغان في الزيارة، نائب رئيس البرلمان جلال أدان، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والمواصلات والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

كما يرافقه، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، إضافة إلى عدد من المسؤولين في حزب العدالة والتنمية.

وكان أردوغان وعلييف وضعا حجر أساس مطار زنغيلان أواخر أبريل/ نيسان 2021، ليتم استكمال بنائه خلال عام ونصف فقط، وفق معايير دولية عالية.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.