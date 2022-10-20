الرئيس التركي يدعو لإحالة قضية إقليم قره باغ إلى محكمة العدل الدولية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إحالة قضية قره باغ إلى محكمة العدل الدولية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال الأرميني للإقليم الأذربيجاني، مؤكداً أن تركيا مستعدة لدعم أذربيجان بإنجاز كافة المشاريع في الإقليم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، في مدينة جبرائيل بإقليم قره باغ، عقب افتتاحهما مطار زنغيلان الدولي.

وقال أردوغان إنه شاهد اليوم مدى الأضرار التي لحقت بمدينة جبرائيل خلال فترة الاحتلال الأرميني، مشيراً أنه سأل علييف عما إذا كان مسؤولو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات يزورون المنطقة لرؤية الوضع فيها، فأجابه الأخير "بلا".

وشدّد على أن مسؤولي هذه المنظمات "لا يأتون إلى المنطقة لأنهم سيرون فيها وصمة عارهم، وما اقترفته أيدي الغرب".

وأضاف: "سوف يرون ما فعلوه بجبرائيل، وجميع أنحاء قره باغ، خلال فترة الاحتلال تلك، عبر الدعم الذي قدموه (لأرمينيا)".

وأكد أردوغان إن تركيا مستعدة لدعم أذربيجان بإنجاز كافة المشاريع وخاصة في مجالات الزراعة والطاقة الخضراء والمدن الذكية في إطار "خطة عمل قره باغ".

وأشار إلى تقدم مساري التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا،من جهة، وتركيا وأرمينيا، من جهة أخرى، مبينا أن المسارين يدعمان بعضهما البعض، داعيا إلى "استغلال الفرصة بالشكل الأمثل" من أجل إنجاح مساري التطبيع.

علييف: تركيا صاحبة كلمة في القوقاز

من جانبه، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن تركيا صاحبة كلمة في منطقة القوقاز ومركز قوة في العالم.

وقال علييف إن "تركيا تنجز مشاريع ضخمة وهي صاحبة كلمة بالمنطقة ومركز قوة في العالم"، مضيفاً : "ليعلم الجميع أن هذه النجاحات التركية تحققت بجهود الرئيس أردوغان".

من جهة ثانية، حذر الرئيس الأذربيجاني من مغبة التعدي على بلاده، قائلا: "على من يريد أن يمارس الظلم بحقنا أن يأخذ بعين الاعتبار التحالف بين تركيا وأذربيجان".

وفي وقت سابق، افتتح أردوغان وعلييف مطار زنغيلان الدولي بإقليم قره باغ، حيث يعتبر المطار الثاني الذي تم بناؤه بمساهمة الشركات التركية في الأراضي الأذربيجانية المحررة.