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تركيا تعزي الصومال وتندد بالهجمات الإرهابية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.10.2022 21:29
تركيا تعزي الصومال وتندد بالهجمات الإرهابية

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها للصومال في ضحايا هجمات إرهابية وقعت في إقليم هيران وسط الصومال أمس الأربعاء، ونددت "بأشد العبارات" هذه الهجمات واصفة إياها "بالبشعة".

وقالت الوزارة في بيان، نشرته الخميس، إنها تلقت بحزن عميق نبأ مقتل وإصابة العديد من الأشخاص جراء الهجمات الإرهابية في هيران.

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية البشعة".

وتمنت من الله الرحمة لأرواح القتلى، مقدمة تعازيها لذويهم ولشعب وحكومة الصومال الصديق والشقيق

وأوضحت أن عدداً من المصابين يخضعون للعلاج في مستشفى رجب طيب أردوغان، بالعاصمة الصومالية مقديشو، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لهم.

والأربعاء، قُتل 19 شخصا بينهم 7 مسلحين، جراء تفجيرين انتحاريين وعملية عسكرية في إقليم هيران وسط الصومال.

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