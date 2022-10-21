استشهاد عسكري تركي شمالي العراق

أعلنت ولاية إسبارطة التركية، الجمعة، استشهاد الرقيب جميل يواش، متأثرا بإصابته في منطقة عملية المخلب القفل شمالي العراق.

وقالت سلطات الولاية في بيان إن يواش ارتقى شهيدا في المستشفى الذي كان يخضع فيه للعلاج، عقب إصابته في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأطلقت تركيا في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.