الرئيس التركي: صادراتنا من الصناعات الدفاعية تخطت 3 مليارات دولار

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية تخطت حاجز 3 مليارات دولار سنوياً، وعدد المشاريع في هذه الصناعات ارتفع إلى أكثر من 750 مشروعاً.

جاء ذلك في كلمة له أثناء مشاركته في فعالية "Blokzincir Istanbul" التي نظمتها رئاسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "رفعنا قيمة صادرات الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا بعد أن كانت 250 مليون دولار قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002".

وأشار أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 62 إلى أكثر من 750 مشروعاً، وميزانية هذه المشاريع زادت من 5.5 مليارات إلى 75 مليار دولار".

ولفت الرئيس التركي إلى أن سيارات "توغ" الكهربائية المحلية، التي سيتم طرحها في الأسواق بحلول الذكرى 99 لعيد الجمهورية، ستُصبح واحدة من رموز المستوى الذي وصلت إليه تركيا في مجال التكنولوجيا.

يتبع...