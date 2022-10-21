السويد ترحب بقبول أردوغان لقاء رئيس وزرائها الجديد

أعربت السويد الجمعة، عن ترحيبها بقبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب رئيس وزرائها الجديد أولف كريسترسون، لعقد لقاء ثنائي.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بلسترم، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو بالعاصمة هلسنكي، إن قبول الرئيس أردوغان طلب كريسترسون للقاء "يعتبر خبرًا جيدًا للغاية".

وأضاف بلسترم أن بلاده تعمل بجد لتلبية مطالب تركيا من أجل نيل عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار إلى أن بلاده أقامت حوارًا دوريا مع تركيا خلال مسيرة الانضمام إلى الناتو، ولفت إلى لقاء جمعه مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس أردوغان موافقته على طلب لقاء رئيس وزراء السويد الجديد كريسترسون.

وأكد أردوغان أن البرلمان التركي لن يصادق على عملية انضمام السويد إلى حلف "الناتو" ما لم يتم تسليم الإرهابيين المطلوبين لتركيا.