تشاوش أوغلو يؤكد أن القبارصة الروم يرفضون مشاركة شيء مع الأتراك

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بأن القبارصة الروم لا يريدون مشاركة أي شيء مع نظرائهم الأتراك في الجزيرة.

وقال الوزير في تصريحات أدلى بها الجمعة، بولاية مرسين جنوبي تركيا: "لا يريدون تقاسم القوة والحكومة والبرلمان ولا حتى المياه والكهرباء".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن الأوضاع في جزيرة قبرص لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة فيما يتعلق بالاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف: "رغم تصريح السفير الأمريكي أمس بأنهم لا ينحازون لطرف إلا أن الولايات المتحدة أخلت بالتوازن في الفترة الأخيرة، ورفعت حظر السلاح عن الجانب الرومي (في قبرص) لمدة عام".