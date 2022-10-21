خفر السواحل التركي يستلم أول دفعة من طائرات بيرقدار المسيرة

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية الحكومية إسماعيل دمير، عن تسليم قيادة خفر السواحل التركي أول دفعة من الطائرة المسيّرة "بيرقدار تي بي 2" محلية الصنع.

وقال إسماعيل دمير، الخميس، في تغريدة عبر تويتر، إن تركيا تواصل تجهيز قواتها الأمنية بأنظمة وطنية.

وأضاف دمير أن قيادة خفر السواحل التركية استلمت 6 طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2"، كل واحدة منها مزودة بـ 6 كاميرات محلية "كاتس" ونظام استطلاع ومراقبة عالي الأداء.

وتابع: "بهذا نكون قد أدخلنا طائرات بيرقدار في تجهيزات قيادة خفر السواحل لأول مرة".

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، تصنعها شركة بايكار للصناعات الدفاعية بإمكانات وقدرات محلية خالصة، وتسلمت القوات المسلحة التركية أول دفعة منها عام 2014.

ويستخدم الطائرة حاليا الجيش وحرس الحدود والأمن والاستخبارات في تركيا، إلى جانب بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.