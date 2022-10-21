ميتسوتاكيس: لقاء وزيري دفاع اليونان وتركيا تطور إيجابي

رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بلقاء وزير دفاع بلاده نيكوس بانايوتوبولوس، ونظيره التركي خلوصي أقار، في إطار اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، معتبرا أنه تطور إيجابي.

واعتبر ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحفي عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، أن لقاء أقار وبانايوتوبولوس يعتبر تطورا إيجابيا.

وقال: "أرى اللقاء بين وزيري الدفاع إيجابي، ويمكن استمرار هذا التواصل تحت ظروف (محددة)".

وأشار أن المستشار الألماني أولاف شولتس، سيجري زيارة إلى أثينا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية والمشاكل التي تواجه أوروبا.