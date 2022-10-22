أقار: تأمين احتياجات الجيش من الصناعات الوطنية مسألة بقاء لتركيا

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن تأمين احتياجات جيش البلاد من الصناعات الوطنية هي مسألة أمن وبقاء ورفاه لا بد منها لأمن الدولة.

جاء ذلك في خطاب للشباب ببرنامج "على خطى التاريخ مع الشباب"، الجمعة، في متحف تاريخ البلقان بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وأشار أقار إلى أن العالم يمر بمرحلة جديدة يعاد فيها رسم توازنات القوة للفاعلين الدوليين.

وأوضح أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، توسعت خريطة تأثيرها واهتمامها في كافة المجالات.

ولفت إلى أن نسبة تأمين احتياجات القوات المسلحة محليا ارتفعت إلى أكثر من 80 بالمئة، قائلا: "بالنسبة للصناعات المحلية والوطنية المارد خرج من قمقمه، الأشياء التي كنا ندفع ثمنها ولا نتسلمها بالأمس، اليوم بتنا نصنعها".

وبين أقار أن احتياجات الجيش التركي من الأسلحة الخفيفة والمروحيات والمدافع ذاتية الدفع والمسيرات بأنواعها والسفن، يتم تأمينها محليا.

وأكد أن تركيا قطعت شوطا لتصل إلى مرحلة تصدير هذه الأسلحة للدول الشقيقة والصديقة.