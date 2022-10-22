الرئيس التركي يهنئ الرئيس العراقي الجديد بمناسبة انتخابه

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه من البرلمان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية السبت، أن الرئيس أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي الجديد.

وذكر البيان أن أردوغان أكد خلال المكالمة أنهم يولون اهتماماً لسلامة العراق واستقراره ورفاهيته، مثلما يهتمون بسلامة واستقرار تركيا.

وشدد أردوغان إنهم سيواصلون الجهود لتطوير العلاقات مع العراق في كافة المجالات بما يسهم في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري انتخب البرلمان العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت.