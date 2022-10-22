تشاوش أوغلو: السياسة التركية تسير وفق 360 درجة

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن السياسة التركية "تسير وفق 360 درجة"، وأن بإمكانها أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي وأن تُجري حوارا جيدا مع روسيا في الوقت ذاته.

وقال تشاوش أوغلو في فعالية طلابية بجامعة مرسين جنوبي البلاد، الجمعة: "في سياستنا الخارجية لا ننظر في اتجاه واحد، ولسنا مجبرين على هذا ولا على اختيار واحد من بين اثنين أو ثلاثة".

وأضاف: "نستطيع أن نقيم علاقات جيدة مع الجميع، ونحن دولة عضوة في الناتو يمكن أن نكون في حوار جيد مع روسيا. نتبع سياسة خارجية ناجحة، دون أن نعتبر أحدا من هؤلاء بديلا للآخر".

وأكد أن اتباع سياسة خارجية متعددة الاتجاهات ضرورة تفرضها الجغرافيا والتاريخ والمنطق.

وانتقد تشاوش أوغلو منظومة عمل الأمم المتحدة وعدم قدرتها على إنهاء العديد من الأزمات في العالم.

وتابع: "رغم التغيّر التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي الأمم المتحدة لا تتغير، ومع الأسف لا تستجيب حتى للمشاكل الجديدة في العالم".