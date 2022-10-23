أردوغان يعلن أن سجن ديار بكر سيتحول إلى صرح ثقافي وفني

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "سجن ديار بكر" الواقع جنوب شرقي البلاد، سيتحول إلى صرح ثقافي وفني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية في ولاية "ديار بكر".

وقال أردوغان إن وزارة العدل استكملت اليوم إجراءات إخلاء "سجن ديار بكر"، وسلمته إلى وزارة الثقافة والسياحة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن السجن سيتحول إلى صرح يضم متحفًا ومكتبة والعديد من الأقسام الثقافية والفنية.

وبيّن أن المبنى لديه ذكريات سيئة واشتهر في الماضي بممارسة الظلم لكنه اليوم سيتحول إلى مكان لمختلف الأنشطة.

وأكّد أن حكومته تسعى لجعل تركيا واحة سلام، ولن تتمكن التنظيمات الإرهابية ولا البغاة الإمبرياليين من عرقلة ذلك.

ولفت إلى أن وجه ديار بكر لا يمثله استغلال تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، ولا انحراف "حزب الشعوب الديمقراطي"، بل تمثله مشاعر الأخوة والمحبة والتآزر التي يتم إظهارها اليوم تجاه سكان الولاية.

وأشاد بصمود الأمهات اللواتي يعتصمن أمام مقر "الشعوب الديمقراطي" المتهم بتجنيد الشباب لصالح "بي كي كي".

ومنذ أيلول/سبتمبر 2019، تعتصم الأسر أمام مقر الحزب في "ديار بكر" للمطالبة باستعادة أبنائها المختطفين والمغرر بهم للقتال بصفوف التنظيم.

و"بي كي كي (PKK)" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته.