أقار: تركيا ستواصل مساعيها لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن تركيا ستواصل مساعيها الرامية لإحلال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتأسيس السلام بينهما.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها أقار، الأحد، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، بحثا خلالها ملفات أمنية ودفاعية إلى جانب العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أقار وشويغو تناولا أيضاً، خلال المكالمة الهاتفية، عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على ضرورة توخي الحذر حيال الاستفزازات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة، والحرص على مزيد من التنسيق والتعاون.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

وتلعب تركيا دور وسيط بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما في اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب من المونئ الأوكرانية، إضافة إلى عملية تبادل الأسرى بين الجانبين، وتحاول جمع الرئيس الروسي والأوكراني على طاولة واحدة.

والجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إجابته على سؤال للصحفيين أثناء عودته من أذربيجان عن جهود أنقرة لجمع زيلينسكي وبوتين على طاولة واحدة، إن "الرئيس بوتين حالياً أكثر ليونة وانفتاحاً على المفاوضات مما كان عليه سابقا".

وأردف: "سنرى إلى أي مكان يمكننا الوصول عقب الاستماع إلى كلا الزعيمين خلال الدبلوماسية الهاتفية التي سنجريها في الأيام المقبلة"، معرباً عن أمله بمواصلة السير على طريق السلام عبر التقريب في وجهات النظر بينهما.